Babyleiche in Wohnung gefunden: Polizei vermutet Gewalttat und nimmt Frau fest

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - In einem Wohnhaus im nordosthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurde die Leiche eines Säuglings entdeckt! Zwei Personen wurden in diesem Zusammenhang zwischenzeitlich festgenommen.

Das Kind wurde am gestrigen Donnerstag entdeckt. Weitere Details liegen noch nicht vor. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Sprecher der Staatsanwaltschaft und der Polizei teilten am heutigen Freitag den aktuellen Stand der Ermittlungen mit.

Demnach war die Polizei bereits am vergangenen Samstag (22. Februar) über den Fund des toten Kindes in dem Haus in Heringen informiert worden. Laut "Osthessennews" soll der Säugling in einer Kühltruhe gelegen haben.

Die anschließende gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass möglicherweise ein Tötungsdelikt vorliegt.

In diesem Zusammenhang wurden dann am gestrigen Donnerstagabend eine 34-jährige Frau und ein 40 Jahre alten Mann, die in einem "persönlichen Verhältnis zueinander stehen", in dem Wohnhaus festgenommen. Auch Spezialeinsatzkräfte waren demnach vor Ort.

Ob es sich bei der Frau um die Mutter des toten Kindes handelt, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht. Dis sei Bestandteil der weiteren Ermittlungen.