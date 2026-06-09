Babysitterin will Kleinkind nicht mehr hergeben und beißt Polizisten

Bad Saulgau - Eine Babysitterin hat sich geweigert, ein Kleinkind seinen Eltern zurückzugeben, und schließlich einen Polizisten gebissen.

Die alarmierten Polizeibeamten wurden von der 58-Jährigen beleidigt. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sollten Beamte am Montagabend einen Streit in einer Wohnung in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) schlichten: Eine 58-jährige Babysitterin habe sich geweigert, ein Kleinkind an die Eltern zu übergeben.

Laut Polizei wurde die Babysitterin beim Schlichten des Streits aggressiv und wollte mit dem Kind davonlaufen. Die Polizisten hätten die Frau dann festgehalten, woraufhin diese um sich getreten habe. Schließlich habe sie einem Polizisten in die Hand gebissen.

Ein anderer Beamter konnte das Kind in Sicherheit bringen und unverletzt den Eltern übergeben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe es ein weiteres Gerangel gegeben, bei dem ein zweiter Polizist verletzt worden sei.

Laut Polizei beleidigte die 58-Jährige die Polizisten mehrfach. Eine 55-Jährige, die die Babysitterin anscheinend kannte, habe außerdem den Polizeieinsatz mehrfach gestört und mit ihrem Smartphone gefilmt.