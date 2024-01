Bad Kreuznach: Schlägerei in Disco eskaliert, drei Menschen in Klinik

Bad Kreuznach - Nach einem Pfefferspray-Einsatz in einer Diskothek in Bad Kreuznach mussten zahlreiche Personen vom Rettungsdienst behandelt werden - drei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht!

Nach einem Reizgas-Einsatz in einer Disco in Bad Kreuznach mussten drei Menschen in ein Krankenhaus gebracht werden - die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum heutigen Sonntag, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am frühen Morgen mitteilte.

Demnach gerieten gegen 2.32 Uhr ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger in der Disco "VIVA" in der Straße "Am Grenzgraben" in Streit.

Der Konflikt eskalierte zu einer Schlägerei. Laut Polizei setzte der 18-Jährige dabei Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten ein.

"Durch den mehrfachen Einsatz des Reizgases in einer geschlossenen Räumlichkeit erlitten weitere Gäste Atemwegs-Beschwerden und gerötete Augen", erklärte ein Polizeisprecher weiter.

Insgesamt wurden 15 Personen im Alter von 15 bis 40 Jahren durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Drei Personen wurden "zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert".