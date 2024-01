Betrunkener (18) liegt in eigenem Erbrochenen und verletzt zwei Polizisten

Bad Liebenstein - Ein alkoholisierter 18-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Polizisten in Bad Liebenstein (Wartburgkreis) verletzt.

Der alkoholisierte 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort verhielt er sich aber weiterhin aggressiv und rief die Polizei erneut auf den Plan. (Symbolfoto) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa

Die Beamten hatten am Samstagabend gegen 23.30 Uhr einen Notruf erhalten. Den Angaben nach wurde in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Aschenbergstraße kräftig gefeiert und auch randaliert, hieß es.

Als die Polizei vor Ort eintraf, war von den beschriebenen Randalen nichts zu sehen. Allerdings waren die anwesenden Personen stark betrunken.

Ein 18-Jähriger lag unter anderem in seinem Erbrochenem und war nicht mehr ansprechbar.

Aus diesem Grund alarmierten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst. Noch vor dem Eintreffen der Sanitäter war der junge Mann wieder ansprechbar, allerdings reagierte er äußerst aggressiv gegenüber der Polizei.

Da der 18-Jährige stark alkoholisiert war und sich immer wieder übergeben musste, wurde er anschließend - unter Begleitung der Beamten - mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr wurde die Polizei noch mal zum Krankenhaus gebeten. Der zuständige Arzt hatte die Einsatzkräfte gerufen, weil sich der junge Mann auf der Station aggressiv verhielt. Als die Einsatzkräfte die Situation vor Ort beruhigen wollten, wurden zwei von ihnen vom 18-Jährigen verletzt.