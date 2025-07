30.07.2025 14:32 Polizei zieht verdächtige Luxuskarre auf A3 aus dem Verkehr - und landet Volltreffer

Die Kölner Polizei hat am gestrigen Dienstagabend auf der A3 in Leverkusen bei einer Personenkontrolle Unmengen an Bargeld sichergestellt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Kölner Polizei hat am gestrigen Dienstagabend in Leverkusen bei einer Personenkontrolle Unmengen an Bargeld sichergestellt. Alles in Kürze Polizei stoppt Mercedes C200 mit gestohlenen Kennzeichen auf A3

Fahrzeug war abgemeldet und hatte keinen Versicherungsschutz

Im Kofferraum wurden 100.000 Euro Bargeld gefunden

Fahrer und Begleiter machten widersprüchliche Angaben bei Befragung

Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden Mehr anzeigen Die Polizei fragt nun nach Zeugen, um den mysteriösen Fall aufklären zu können. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa Ersten offiziellen Angaben zufolge sei den Beamten gegen 19.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Leverkusen auf der A3 ein Mercedes C200 mit Düsseldorfer Kennzeichen aufgefallen. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, waren die Kennzeichen zuvor als gestohlen gemeldet worden. Auch das Auto war offiziell abgemeldet und hatte obendrein keinerlei Versicherungsschutz mehr. Richtig brisant wurde es aber erst, als die Einsatzkräfte einen Blick in den Kofferraum warfen. Denn: Dort lagen in einer Plastiktüte gehortet knapp 100.000 Euro Bargeld in 200er-Scheinen. Polizeimeldungen Buttersäure-Anschlag? Kaufland in Döbeln evakuiert und abgeriegelt Polizeimeldungen Zeugenaufruf: Mehrere Autos in Mittweida beschädigt und besprüht Sowohl Bargeld als auch das Auto wurden kurzerhand sichergestellt. Der Fahrer sowie sein Begleiter (42) wurden daraufhin auf eine Wache gefahren. Während der Befragungen hinsichtlich Zielort, der Herkunft des Autos und der Geldsumme machten die Männer widersprüchliche Angaben. Zeugen seien nun aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden, um sämtliche Hintergründe zu klären. Hinweise können sowohl telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail weitergegeben werden.

