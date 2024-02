Bank- und Wohngebäude im Visier: Panzerknacker jagen Geldautomaten in die Luft

Wuppertal - In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten in Wuppertal in die Luft gejagt.

Polizisten sicherten nach der Sprengung des Geldautomaten in Wuppertal Spuren. © Florian Schmidt

Die Täter hatten gegen 1.10 Uhr in einer Bankfiliale in der Uellendahler Straße zugeschlagen, wie ein Polizeisprecher am Morgen berichtete. Nach der Sprengung flüchteten sie vermutlich in einem dunklen Wagen.

Ob die Panzerknacker bei der Aktion Beute gemacht hatten, war zunächst unklar.

Bewohner des Bank- und Wohngebäudes wurden glücklicherweise nicht verletzt. Im Foyer der Sparkassen-Filiale entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden, der von der Polizei noch nicht beziffert wurde.