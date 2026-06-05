Barkeeper verprügelt Betrunkenen so brutal, dass er um sein Augenlicht bangen muss

Regensburg - Bei einem Streit vor einer Bar soll ein Mitarbeiter einem Gast mehrfach mit der Faust an den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben.

Nach einer heftigen Auseinandersetzung vor einer Bar ist unklar, ob ein Gast sein Sehvermögen wieder vollständig zurückbekommen wird. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der 22-Jährige sei dabei schwer am Auge verletzt worden - derzeit sei unklar, ob er sein Sehvermögen vollständig zurückerlangen wird, teilte die Polizei mit.

Demnach war der junge Mann in der Nacht zum Dienstag aus der Bar in Regensburg geworfen worden, weil er stark betrunken gewesen sein soll.

Vor dem Lokal entwickelte sich anschließend eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem Gast und dem 44 Jahre alten Mitarbeiter.

Im Verlauf des Streits soll dieser dem Gast mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Dabei habe er ihn besonders am Auge getroffen und schwer verletzt, wie es weiter hieß. Sanitäter brachten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus.