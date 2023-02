Baum kracht auf Gleise: 67 Passagiere im Zug gefangen

Ein Regionalexpress wurde zwangsweise durch einen gefällten Baum gestoppt. © Bundespolizei München (2)

Der Lokführer eines Zuges mit 67 Passagieren konnte bei Marzling mit einer Schnellbremsung einen Zusammenstoß aber noch vermeiden, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Zwei 58- und 44-jährige Arbeiter waren am Freitag mit den Fällarbeiten an der Bahnstrecke beschäftigt. Sie sägten einen Baum an, der gegen einen morschen Baum kippte und diesen umriss.

Der Baum fiel auf die Oberleitung und blieb dann quer über den Gleisen liegen.

Bevor der RE 59498 von Sicherheitskräften der Polizei, Feuerwehr und Deutschen Bahn evakuiert werden konnte, galt es, den 15.000 Volt führenden Bahnstrom abzustellen.

Bei der Erdung der Leitungen kam es jedoch zu einem technischen Problem, sodass die 67 Passagiere knapp zwei Stunden in dem Zug ausharren mussten.