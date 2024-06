Bedrohung in Monheim: SEK-Kräfte im Einsatz - Mann überwältigt

Monheim - Spezialkräfte der Polizei haben in Monheim eine Bedrohungslage beendet und einen 45-Jährigen überwältigt.

In Monheim ist es am heutigen Donnerstag zu einem SEK-Einsatz gekommen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Der Mann sei dabei leicht verletzt worden. Er sollte am Donnerstag psychiatrisch behandelt werden, hatte sich aber in seinem Haus verschanzt und Drohungen ausgestoßen, wie die Polizei in Mettmann mitteilte.

Weil die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der Mann bewaffnet war, wurden Spezialkräfte angefordert.

Diesen gelang es schließlich, den Mann nach mehreren Stunden festzunehmen.