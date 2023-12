Bei Einbrecher-Jagd: Polizei findet Drogenplantage

Die Polizei hat in einer Wohnung in Oelsnitz eine große Drogenplantage gefunden. © Polizei Chemnitz

Die Beamten waren am Freitagnachmittag in die Lutherstraße in Oelsnitz/Erzgebirge gerufen worden. Wie die Polizei nun mitteilte, hatten Zeugen in einem Mehrfamilienhaus einen vermeintlichen Einbrecher gestellt.

Vor Ort stellten die Polizisten aber fest, dass der junge Mann (28) einen Schlüssel hatte und im Auftrag des Mieters (22) in der Wohnung war.

"Ein Einbruch bestätigte sich somit nicht. Allerdings fanden die Polizisten in der besagten Wohnung mehrere Cannabispflanzen sowie entsprechende Anbautechnik", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Insgesamt wurden 181 Cannabispflanzen und -setzlinge sichergestellt, ebenso wie die entsprechende Ausrüstung für den Anbau.