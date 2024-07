Bei mehr als 30 Grad! Mutter lässt Kleinkind (1) in der prallen Sonne in Auto zurück

Nach einer halben Stunde schlug die Feuerwehr eine Fensterscheibe ein, um das Kind aus dem heißen Wagen zu retten. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, parkte die Frau am Samstag gegen 15.30 Uhr ihren Wagen in der Flughafenstraße, da sie laut eigener Aussage einen Bekannten zum Flughafen begleiten wollte.

Ihr einjähriges Kind ließ sie im Auto, das mit geschlossenen Scheiben in der prallen Sonne stand, zurück.

Mehrere Zeugen wurden auf die Notsituation aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Nach rund einer halben Stunde schlug die Feuerwehr eine Fensterscheibe ein und befreite das Kind.

Bei der anschließenden Untersuchung des verschwitzten Kindes stellten die Rettungskräfte fest, dass mit der Rettung nicht mehr länger hätte gewartet werden dürfen, da ansonsten schlimmere Gesundheitsfolgen wahrscheinlich gewesen wären.

Die Mutter gab an, sich in der Zeit verschätzt zu haben. Sie hätte eigentlich gedacht, nicht länger als fünf Minuten weg zu sein.