Vater eskaliert im Kindergarten: Drei Mitarbeiter krankenhausreif geschlagen

Neuburg - Nach einem Streit um die Behandlung seines Sohnes hat ein Vater in einem Kindergarten in Oberbayern einen Mitarbeiter und zwei Mitarbeiterinnen verletzt.

Alles in Kürze

In einem Kindergarten in Neuburg an der Donau war es zu einer Gewalteskalation gekommen. © vifogra/Friedrich

Laut Polizei war der 30-Jährige nicht damit einverstanden, wie das Personal auf einen Streit seines Sohnes mit einem anderen Kind reagiert hatte.

Er drang gegen 10.10 Uhr am Montagvormittag in die Einrichtung ein. Doch statt das Gespräch zu suchen, sei die Situation schnell eskaliert, so die Polizei.

Demnach schlug der Vater zunächst einem 24-jährigen Erzieher mit der Faust ins Gesicht. Anschließend attackierte er eine 44-jährige Kollegin auf ähnliche Weise. "Auch dieser hat der Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen mit der Faust", bestätigte Heinz Rindlbacher, Leiter der Polizeiinspektion in Neuburg an der Donau.

Als die Pädagogen zu Boden gingen, soll der 30-Jährige sie auch mit Fußtritten traktiert haben. Eine 30-jährige Erzieherin versuchte, einzugreifen. Daraufhin schlug der Mann ihren Kopf gegen einen Türstock. Nach seinem Angriff ergriff der Vater die Flucht.

Alle drei Mitarbeiter kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus.