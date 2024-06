Bei schwerem Verkehrsunfall: Rettungshubschrauber hat Panne auf der A3

Würzburg - Der Rettungshubschrauber Christoph 18 wird am Dienstagabend zu einem Unfall auf der Autobahn gerufen - doch dann kann er zunächst selbst nicht wieder starten.

Nach einem Verkehrsunfall auf der A3 konnte ein hierfür alarmierter Rettungshubschrauber am Dienstagabend nicht mehr abheben. © NEWS5/Pascal Höfig

Nach einem Unfall mit mehreren Verletzten ist auf der A3 zwischen Geiselwind und Wiesentheid ein Rettungshubschrauber liegen geblieben.

Christoph 18 habe am Dienstag zunächst wegen eines technischen Defekts nicht wieder starten können, hieß es am Mittwochmorgen beim Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg.

Nach einigen Stunden habe der Hubschrauber dann aber aus eigener Kraft den Rückweg antreten können.



Bei dem Unfall am Dienstag wurden drei Menschen verletzt. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt, ein kleinerer Lastwagen war umgestürzt und lag quer. Die Autobahn war für knapp zwei Stunden komplett gesperrt, die weiteren Aufräumarbeiten zogen sich bis in die Nacht.