Beim Bestellen entlarvt: Portion Pommes kostet Suff-Fahrer den Führerschein

Weilerswist - Eigentlich hatte er bloß Hunger, doch einem 35-jährigen Autofahrer ist kurz nach einem auffälligen Besuch in einem Schnellrestaurant der Führerschein wegen Alkohol am Steuer weggenommen worden.

Die Polizei stellte den betrunkenen Autofahrer, als der sich gerade am Bestell-Pad des Fast-Food-Lokals abmühte. (Symbolbild) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa; 123rf/igorbondarenko

Wie die Polizei berichtete, wurde der Mann am Mittwoch gegen 22.58 Uhr von einer Streife dabei gesehen, wie er in nicht mehr ganz fahrtüchtigem Zustand mit seinem Wagen den Parkplatz des Fast-Food-Lokals in Weilerswist aufsuchte.

Schon Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann beim Einparken seines Wagens mehrfach den Motor abwürgte und schließlich zwei der großzügigen Parkplätze blockierte.

Schwankend ging es dann zum Bestellen, wo er offensichtlich Probleme hatte, mit dem Eingabe-Pad umzugehen.

Das reichte dann der Streife für eine anlassbezogene Kontrolle, bei der sich herausstellte, dass der Autofahrer laut eigener Aussage vor Fahrtantritt ein paar Bier getrunken hatte.

Das Geständnis war bei einem Alkoholgehalt von rund 1,66 Promille wohl aber vermutlich noch ein wenig untertrieben.