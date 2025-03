Besoffen auf dem Rasenmäher: Polizei stoppt 60-Jährigen

Der 60-Jähriger musste seinen Rasenmäher stehen lassen. (Symbolbild) © 132rf/aigarsr

So geschehen am Dienstagnachmittag in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim/Niedersachsen).

Besorgten Zeugen fiel der Rasenmäherfahrer wohl durch seine unsichere Fahrweise auf. Außerdem hatte der 60-Jährige eine Palette Bier an Bord. Für ihn war die Fahrt nur wenig später vorbei.

Wie die Polizeiinspektion Hildesheim mitteilte, stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab 1,72 Promille, sagte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage.

Gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann völlig uneinsichtig. Er wollte doch nur "Nachschub" holen, erklärte er. Seinen Rasenmäher musste er stehenlassen, er kam mit aufs Revier, muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.