Betrug, Diebstahl und Co.: So viele Haftbefehle werden in Sachsen-Anhalt vollstreckt!

Magdeburg - Ob per Zufall erwischt, selbst gemeldet oder nach gezielter Fahndung : Im ersten Halbjahr 2024 sind rechnerisch pro Tag knapp 17 Haftbefehle vollstreckt worden.

Insgesamt waren es von Januar bis Juli 3.054 und damit fast 500 weniger als noch im Vorjahreszeitraum mit 3.507 vollstreckten Haftbefehlen. Das teilte das Landeskriminalamt in Magdeburg auf Nachfrage mit. Datengrundlage sind Auswertungen des Bundeskriminalamts .

Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitsgesetz machen die meisten bestehenden Haftbefehle aus. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Am häufigsten bestehen Haftbefehle wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Dabei geht es um eine sogenannte Erzwingungshaft.

Menschen bezahlten Bußgelder nicht, etwa wegen Verkehrsvergehen vom Falschparken bis zum Fahren unter Alkohol, erklärte eine LKA-Sprecherin.

So meldete die Polizei im Salzlandkreis im April, dass sie einen Mann mit 17 Haftbefehlen in Bernburg erwischt hat. Die Beamten trafen den 57-Jährigen an seiner Wohnanschrift, hieß es.

Er konnte die insgesamt 334 Euro bezahlen, die ihn vor dem Aufenthalt im Gefängnis bewahrten.