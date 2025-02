Betrug mit QR-Codes: Jetzt gibt es auch in Köln die ersten Fälle

In Dortmund hatten Unbekannte mindestens 90 städtische Parkautomaten in Dortmund mit den betrügerischen QR-Codes beklebt, um Daten abzufischen und Nutzer um ihr Parkgeld zu bringen.

Wer den QR-Code scannt, komme auf eine betrügerische Internetseite, über die persönliche Daten und Bankinformationen abgefragt würden. Die Betrugsmasche ist bereits in zahlreichen weiteren Städten in Deutschland, darunter vor einigen Tagen in Dortmund, aufgefallen.

Die Polizei ermittelt. Mit dem sogenannten Quishing ist das Phishing mit QR-Codes gemeint - ob im Netz, per Brief, an E-Ladesäulen oder an Parkscheinautomaten.