Betrunkener fährt seine beiden Autos gleichzeitig kaputt, aber es kommt noch schlimmer

Meckenheim - Da hatte der 52-Jährige aus Meckenheim (Landkreis Bad Dürkheim) in Rheinland-Pfalz wirklich einen gebrauchten Tag erwischt: Nicht nur, dass er seinen Führerschein los ist, er fuhr auch noch gleich beide seiner Autos kaputt.

Der Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen ergab stolze 1,63 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann erst einmal los. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, begann alles damit, dass der Mann am gestrigen Freitagabend zuvor in Mannheim in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war.

Nach dieser soll er dann offensichtlich betrunken in seinen schwarzen BMW gestiegen und losgefahren sein. Die Polizei ermittelte anhand der Kennzeichen die Anschrift des 52-Jährigen und Beamte erwarteten ihn bereits bei seiner Ankunft.

Als der Mann dann gegen 22 Uhr in seinen Hof fuhr und einparken wollte, krachte er in seinen zweiten, abgestellten Wagen hinein.

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich stolze 1,63 Promille, weshalb der 52-Jährige erst einmal die Schlüssel seiner beiden Autos und seinen Führerschein den Polizisten übergeben musste.