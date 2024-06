25.06.2024 15:09 Betrunkener Autofahrer in Chemnitzer Fußgängerzone unterwegs

Ein VW fiel Polizisten am Montagabend mit auffälligen Fahrmanövern in der Fußgängerzone in der Webergasse in Chemnitz auf.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Montagabend war ein betrunkener Autofahrer in einer Fußgängerzone im Chemnitzer Zentrum unterwegs! In der Webergasse war am Montagabend ein betrunkener VW-Fahrer unterwegs. © Ralph Kunz Gegen 21.10 Uhr fiel Polizisten ein VW mit auffälligen Fahrmanövern in der Webergasse auf. Bei einer Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim 39-jährigen Fahrer. Außerdem war der Mann in der Fußgängerzone ohne Erlaubnis unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. "Für den bulgarischen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme, die Beschlagnahme seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr", teilte die Polizei abschließend mit.

Titelfoto: Ralph Kunz