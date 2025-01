21.01.2025 13:29 Betrunkener Mann dringt in Wohnung von Ex-Freundin ein und randaliert danach

In Greiz ist am Montag ein 41-Jähriger mehrfach negativ in Erscheinung getreten.

Von Christian Rüdiger

Greiz - In Greiz ist am Montag ein 41-Jähriger mehrfach negativ in Erscheinung getreten. Der Mann (41) hatte 1,84 Promille intus. (Symbolfoto) © 123RF/ Monika Gruszewicz Zunächst war der Mann am frühen Montagnachmittag widerrechtlich in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen, berichtet die Polizei. Als der 41-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin bedrängte, kam es zu einem Streit, woraufhin der Mann aggressiv wurde und anfing zu randalieren. Selbst als die Polizei vor Ort eintraf, beruhigte sich der stark betrunkene Mann nicht und beleidigte die Beamten in Dauerschleife. Der Unruhestifter kassierte für sein Verhalten einen Platzverweis. Allerdings dauerte es nicht lange, bis er wieder verhaltensauffällig wurde. Die Polizei sah den Mann, wie er auf einem Fahrrad die Oßwaldstraße in Greiz entlangfuhr. Polizeimeldungen Tragödie bei Abladearbeiten: 46-Jähriger stirbt bei Betriebsunfall Die Einsatzkräfte zogen ihn aus dem Verkehr und führten einen Alkoholtest durch. Dort stellte sich heraus, dass der 41-Jährige 1,84 Promille intus hatte. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Während der Kontrolle musste die Polizei immer wieder Beleidigungen von dem Mann über sich ergehen lassen. Sein Verhalten an dem Montagnachmittag wird für den Täter nicht ohne Folgen bleiben. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr.

Titelfoto: 123RF/ Monika Gruszewicz