Polizeieinsatz in Meißen: Mann mit Armbrust am Fenster

Meißen - In Meißen löste ein augenscheinlich betrunkener Mann mit Armbrust einen Polizeieinsatz aus.

Alles in Kürze

Die Polizei war in Meißen vor Ort, nachdem Zeugen einen Mann mit Armbrust gesehen hatten. © privat

In der Neugasse in der Innenstadt meldeten Zeugen, dass sie den Mann mit der Waffe am Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen hatten.

Die Polizei, die mit 30 Beamten vor Ort war, sperrte den Bereich ab. Als der 55-Jährige vor die Tür trat, brachten die Beamten den Mann unter Kontrolle.