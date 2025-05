22.05.2025 15:32 1.055 Betrunkener mit Kind auf E-Roller unterwegs - als Polizei ihn stoppt, eskaliert die Situation

Nachdem er sich an einem Abend gleich mehrere Vergehen geleistet hatte, wurde ein 34-Jähriger am Mittwoch festgenommen und in Gewahrsam gebracht.

Von Svea Nieberg

Pirna - Nachdem er sich an einem Abend gleich mehrere Vergehen auf dem Pirnaer Sonnenstein geleistet hatte, wurde ein 34-Jähriger am Mittwoch festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Alles in Kürze Betrunkener fährt mit E-Scooter und Kind in Pirna.

Mann ignoriert Polizei und zeigt Hitlergruß.

Droht mit Schusswaffe gegen Polizisten.

Waffen und Munition in Wohnung gefunden.

Mann in Gewahrsam genommen, Kind der Mutter übergeben. Mehr anzeigen Ein Streifenwagen wurde bei dem Einsatz beschädigt. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zunächst aufgefallen, als er gegen 18 Uhr mit einem Kind (3) auf einem E-Scooter einen Fußweg der Schandauer Straße befuhr. Zwar forderten die Beamten ihn auf, anzuhalten. Dies ignorierte er jedoch gekonnt. Als er schließlich doch gestoppt werden konnte, zeigte er den Hitlergruß und beleidigte die Polizisten.



Und damit nicht genug. Nachdem der 34-Jährige auch noch gedroht hatte, eine Schusswaffe gegen die Polizisten einzusetzen, und sich herausstellte, dass er einem Kind zuvor Waffen gezeigt hatte, wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei konnten ein Luftgewehr mit Munition, eine Anscheinswaffe sowie ein Messer sichergestellt werden. Polizeimeldungen Garage aufgebrochen und angezündet: Polizei ermittelt nach Brandstiftung Der Deutsche, der zum Zeitpunkt der Festnahme unter Drogen- und Alkoholeinfluss (1,3 Promille) stand, wurde zunächst zur Blutentnahme und dann in Gewahrsam gebracht. Dabei beschädigte und beschmutzte er zudem noch einen Streifenwagen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen einer Trunkenheitsfahrt, Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verbotener Organisationen ermittelt. Das dreijährige Kind wurde seiner Mutter übergeben.

