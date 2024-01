Betrunkener rast mit unfassbarem Tempo in Polizeikontrolle - Seine Ausrede macht fassungslos

Der Blick durch das Lasermessgerät zeigt es an: Der 43-Jährige ist mit 113 gemessenen Stundenkilometern viel zu schnell unterwegs gewesen (Symbolbild). © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Polizei Düsseldorf/dpa

Viel zu schnell, mit Alkoholfahne und einer dummen Ausrede ist ein Mann in Düsseldorf in eine Geschwindigkeitskontrolle gerast.

113 Kilometer pro Stunde zeigte das Messgerät der Polizei an – bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde.

Als sie den 43-Jährigen in der Nacht zum Dienstag anhielten, roch es in dem Auto zudem deutlich nach Alkohol, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dann beteuerte der Mann den Angaben zufolge auch noch, er habe seit 18 Jahren keine Drogen genommen - obwohl er erst eine Woche zuvor Ärger wegen Fahrens unter Drogeneinfluss hatte.