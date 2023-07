Betrunkener Sachse mauste Flummi-Automaten in Böhmen

Mit diesem Flummi-Automaten zog der besoffene Sachse (30) durch Doksy. © Polizei

Sturzbetrunken (2,36 Promille) machte er sich auf "Entdeckertour". Am Strand stieß er auf einen Automaten mit Flummis. Doch statt umgerechnet 80 Cent für einen der Gummibälle zu investieren, nahm er gleich den kompletten Automaten mit.

"Er schulterte ihn und zog damit durch die ganze Stadt", so Polizeisprecherin Ivana Balakova.

Lange währte sein Flummi-Glück nicht: Zwei Männer stoppten ihn, darunter ein Polizist (36) aus Mlada Boleslav. Sie hielten den Sachsen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Zum Ausnüchtern blieb er eine Nacht im Gewahrsam. "Am nächsten Tag gab er an, sich nicht mehr an die Ereignisse erinnern zu können, aber sein Verhalten zu bereuen", so die Polizeisprecherin.

Die Polizei eröffnete dennoch ein verkürztes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Schadensersatz von etwa 600 Euro.