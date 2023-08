22.08.2023 14:35 1.134 Betrunkener Suzuki-Fahrer rammt Streifenwagen!

Am Montagabend krachte in Bautzen ein stark alkoholisierter Suzuki-Fahrer nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einen Streifenwagen.

Von Malte Kurtz

Bautzen - Am Montagabend krachte in Bautzen ein stark alkoholisierter Suzuki-Fahrer (33) nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einen Streifenwagen. Die Polizei lieferte sich am Montagabend in Bautzen eine Verfolgungsjagd mit einem alkoholisierten Suzuki-Fahrer. (Symbolbild) © Norbert Neumann Gegen 19.45 Uhr fiel den Polizeibeamten der Fahrer eines Suzuki Alto nahe des Gesundbrunnens aufgrund seiner Fahrweise auf, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Dienstagnachmittag mit. Als die Einsatzkräfte den Mann stoppen wollten, drückte dieser jedoch aufs Gas und es kam zu einer Verfolgungsjagd, die erst im Ortsteil Kreckwitz enden sollte. Dort bog der Flüchtige in eine Einfahrt ein und die Polizei blockierte mit einem Streifenwagen die Ausfahrt. Die Verfolgungsjagd schien vorbei. Polizeimeldungen Spuck-Attacke auf Polizistin in Dresdner Neustadt! Doch der 33-Jährige entschied sich stattdessen dazu, den Rückwärtsgang einzulegen und den Streifenwagen zu rammen. Infolge der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Bei dem deutschen Fahrer stellten die Beamten daraufhin einen Alkoholpegel von 2,82 Promille fest. Der Mann muss sich nun wegen seiner riskanten Fahrt verantworten.

Titelfoto: Norbert Neumann