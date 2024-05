03.05.2024 22:16 Mehreren Kneipen und Bars durchsucht: Glückspiel-Razzia in Düsseldorf

In Düsseldorf haben Polizei, Ordnungsamt und Bezirksregierung am Freitagabend eine Razzia in Bars und Kneipen wegen illegalen Glücksspiels durchgeführt.

Von Jonas Reihl

Düsseldorf - In Düsseldorf haben Polizei, Ordnungsamt und Bezirksregierung am Freitagabend gemeinsam eine Razzia in einigen Bars und Kneipen durchgeführt. Grund war der Verdacht auf illegales Glücksspiel. In Düsseldorf hat die Polizei am Freitagabend eine Razzia wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel in Bars und Kneipen durchgeführt (Symbolbild). © DPA Allerdings soll die Ausbeute der rund 15 im Einsatz befindlichen Beamtinnen und Beamten nur gering gewesen sein. Das berichtet der "WDR" am Freitagabend. Lediglich zwei illegale Spielautomaten hätten bei der Razzia stillgelegt werden können, Geld wurde hingegen nicht gefunden, so der Bericht weiter. Polizeimeldungen Löschflugzeug scheucht Pferde auf: Vier Verletzte im Freizeitpark Hintergrund der durchgeführten Maßnahme am Freitagabend soll unter anderem der Mord an einem 38-Jährigen am vergangenen Sonntag (28. April) sein. Der Gastwirt wurde vor seinem Lokal, in dem ebenfalls illegal gespielt worden sein soll, von einem Gast (58) erschossen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte auch das Tatmotiv mit Spielschulden zu tun gehabt haben.

