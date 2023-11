Betrunkener torkelt an Bahnhof über Gleise: Diese läppische Strafe bekommt er dafür

München - Ein stark betrunkener junger Mann ist am Ostbahnhof in München über die Gleise getorkelt und hat damit Störungen im Bahnverkehr verursacht. Die Strafe für dieses gefährliche Verhalten fiel geradezu lächerlich gering aus.

Ein alkoholisierter 22-Jähriger irrte ziellos in den Gleisen des Münchner Ostbahnhofes umher. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Münchner Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Mittwoch gegen 10.30 Uhr den in den Gleisen ziellos umherirrenden 22-Jährigen. Ein Zug konnte deswegen nicht abfahren.

Der DB-Mitarbeiter ließ die Gleise sperren, brachte den jungen Mann zum Bahnsteig und informierte die Polizei.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille.

Die Strafe für den 22-Jährige aus Bergen, Landkreis Traunstein: ein Ordnungsgeld von 55 Euro und eine Belehrung durch die Beamten.

Im Anschluss durfte der Mann das Revier am Ostbahnhof wieder freien Fußes verlassen.