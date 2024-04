Mann verschanzt sich mit Armbrust – dann droht er zu schießen

Immendingen - Ein Mann soll sich in Immendingen (Landkreis Tuttlingen) mit einer Armbrust bewaffnet, in einem Haus verschanzt und Drohungen ausgestoßen haben.

Ein bewaffneter Mann löste im Landkreis Tuttlingen einen größeren Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Vorfall, der einen Großeinsatz der Polizei nach sich zog, ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend an einem Wohngebäude in einem Immendinger Ortsteil.

Demnach habe die Mutter des jungen Mannes gegen 19.20 Uhr Alarm geschlagen und mitgeteilt, dass dieser sich mit einer Armbrust bewaffnet verschanzt habe und damit drohe, zu schießen, sollte sich jemand dem Haus nähern.

Die Mutter warzu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude und befand sich nicht in Gefahr. Unklar sei allerdings gewesen, ob sich noch ein Bekannter in dem Haus aufhielt.

Aufgrund der Mitteilung eilten mehrere Polizeistreifen und schließlich auch Beamte eines Sondereinsatzkommandos zu dem Ort.