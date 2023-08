Bewaffneter Mann bedroht Cabrio-Fahrer (48) aus dem Auto-Fenster heraus

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Der Cabrio-Fahrer befuhr in der Nacht auf Sonntag (20. August) die Bergstraße in Richtung Heidelberg. Gegen zwei Uhr musste er an einer roten Ampel in Höhe der Gewerbestraße haltmachen.

Daraufhin hielt ein anderer Wagen nebenan. Plötzlich beleidigte der Beifahrer den 48-Jährigen, richtete eine Pistole auf ihn und sprach Bedrohungen aus.

Dem Bedrohten gelang kurz darauf die Flucht. Den Vorfall zeigte er jedoch erst einige Tage später bei der Polizei an.

Laut Polizeiangaben soll der Täter soll rund 25 Jahre alt sein, blonde Haare haben und einen hellen Kleinwagen fahren. Der noch unbekannte Mann muss sich wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.