30.10.2024 12:33 813 Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle und flüchtet mit Beute

In Zwickau kam es am Dienstagabend zu einem Überfall auf eine Tankstelle an der Reichenbacher Straße.

Von Claudia Ziems

Zwickau - In Zwickau hat am Dienstagabend ein bisher unbekannter Mann eine Tankstelle überfallen. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Überfall auf eine Tankstelle. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Kurz nach 23 Uhr betrat der Unbekannte die HEM-Tankstelle an der Reichenbacher Straße. Er hatte laut Polizei eine Waffe dabei und forderte von der Tankstellenmitarbeiterin Geld. Mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag flüchtete er in unbekannte Richtung. Polizeimeldungen Kurioser Raub in Bäckerei: 60-Jährige bestellt Brot und Tasse Kaffee, dann zieht sie ein Messer! "Der unbekannte, männliche Täter trug eine schwarze Sturmhaube und einen schwarzen Puma-Kapuzenpullover oder eine Kapuzenjacke. Zudem hatte er helle, weite Hosen und dunkle Turnschuhe mit weißen Sohlen an und trug dunkelblaue Handschuhe", teilte die Polizei weiter mit. Wer war zur Tatzeit auf der Reichenbacher Straße unterwegs und hat etwas beobachtet, was mit dem Überfall in Verbindung stehen könnte? Ist Euch der beschriebene Mann aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0375 428 4480 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa