Bewaffneter Räuber überfällt Spielothek - doch dann kommt die Wendung

Osterburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Osterburg zu einem schwerwiegenden Raubüberfall in einer Spielothek.

Die Polizei war am Wochenende auf der Suche nach einem Räuber, der eine Spielothek überfallen hatte. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Am späten Abend des 18. Februar trat ein Räuber in die Spielhalle in Osterburg. Der Mann trug eine dunkle Maske und griff eine Angestellte zunächst mit Pfefferspray an.

Er bedrohte sie mit einer Schusswaffe, prügelte dann die Mitarbeiterin zu Boden und klaute einen hohen dreistelligen Betrag aus der Kasse, das teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Gleich im Anschluss führten die Polizeibeamten eine ausführliche Fahndung durch, konnten den unbekannten Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Doch dann kam die Wendung: Dem 36-jährigen Räuber muss der Druck durch die Polizei zu viel geworden sein, denn Montagmorgen stellte er sich freiwillig beim Revierkommissariat.