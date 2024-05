Leiter des Polizeireviers Harz suspendiert: Überraschender Rausschmiss wirft Fragen auf!

Warum Leiter Marco Zeuner mit sofortiger Wirkung suspendiert wurde, ist noch unklar. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Seit Monaten steht die Polizei in Sachsen-Anhalt in der Kritik. So auch das Polizeirevier Harz. Mit der Suspendierung des Leiters rückt es nun erneut in den Fokus der Presse.



Bei einem Polizisten des Reviers war zuletzt eine Granatenattrappe im Kofferraum gefunden worden. Derzeit läuft gegen den Beamten ein Ermittlungsverfahren.

Rund um den Asservaten-Eklat in Sachsen-Anhalt waren zudem Waffen-Attrappen nicht ordnungsgemäß vernichtet worden, in der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben wurden größere Mengen in teils unverschlossenen Schränken in Büros der Polizeitrainer gelagert. 13.000 Euro verschwanden aus einem Schrank im Polizeirevier Salzlandkreis.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist jedoch unklar.