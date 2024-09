Bewaffneter Überfall auf Sparkasse: Täter noch auf der Flucht

Puchheim - Einen Tag nach dem Überfall auf eine Sparkasse in Oberbayern sind die Täter nach Angaben der Polizei noch nicht geschnappt.

Die Polizei ermittelt nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bank auf Hochtouren. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Zwei junge Männer hatten demnach am Montagmorgen in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) mit Pistolen bewaffnet die Sparkasse an der Lochhauser Straße überfallen.

Ein dritter Täter wartete auf einem Motorroller ohne Nummernschilder.



Bei dem Überfall erbeuteten die Räuber laut Polizei einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Danach flüchteten zwei von ihnen auf dem Roller, der Dritte auf einem Fahrrad.