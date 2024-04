Heftiger Beziehungsstreit: 44-Jährige tötet Mann

Radolfzell - Nach einem Beziehungsstreit ging in Radolfzell (Landkreis Konstanz) offenbar eine Frau mit einem Messer auf einen Mann los und tötete ihn.

Die Polizei nahm die Frau in ihrer Wohnung fest. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, dauerte die Auseinandersetzung zwischen den beiden schon eine Weile an.

Am späten Mittwochabend eskalierte der Streit in einem Wohnhaus in der Obertorstraße dann jedoch derart, dass die 44-Jährige alkoholisiert und berauscht mit einem Messer auf den 50-jährigen Mann einstach und ihn dabei tödlich verletzte.

Die Tatverdächtige wurde von der Polizei in ihrer Wohnung festgenommen und wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.