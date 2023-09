Beziehungstat in Neuss: Mann schlägt Frau krankenhausreif - Mordkommission ermittelt

Neuss - Beziehungstat in Neuss! Bei einer körperlichen Auseinandersetzung hat ein 64-Jähriger eine 59-Jährige krankenhausreif geprügelt - jetzt ermittelt die Mordkommission !

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war der Streit zwischen dem Duo bereits am vergangenen Donnerstag außer Kontrolle geraten.

Demnach waren die Beamten am Abend gegen 18.45 Uhr zur Sternstraße alarmiert worden, nachdem der Mann dort mehrfach mit einem Gegenstand auf das Opfer eingeschlagen haben soll. Die Frau wurde dabei am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf und richtete eine Mordkommission ein.

Der 64-jährige Neusser befindet sich den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.