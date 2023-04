Couch aus Möbelladen geklaut! Polizei sucht Zeugen

Bischofswerda - In Bischofswerda haben es Diebe auf eine Couch abgesehen - und das Stück der Begierde direkt aus einem Möbelladen geklaut.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag erklärte, haben die Täter den Zaun des Geschäfts gewaltsam geöffnet und danach einfach eine ganze Couch-Garnitur weggetragen. Sie hatte den Beamten zufolge einen Wert von 1675 Euro.

In der Nacht zum vergangenen Freitag verschafften sich die Unbekannten zwischen 19.30 Uhr und 8.30 Uhr Zutritt zu dem Außengelände von Möbel Sachse an der Carl-Maria-von-Weber-Straße.

Jetzt ermittelt der zuständige Revierkriminaldienst. Wer etwas Verdächtiges in der Nacht gesehen hat, soll sich telefonisch an die Ermittler in Bischofswerda (03594/7570) oder Bautzen (03591/3560) wenden.