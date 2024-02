Blanker Horror nach Karnevalsparty: 17-Jährige vergewaltigt?

Der sexuelle Übergriff soll sich unterhalb der Mainbrücke im unterfränkischen Himmelstadt ereignet haben. (Symbolfoto) © 123RF/ibifen84

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums mitteilte, befand sich das 17 Jahre alte Mädchen am Rosenmontag auf einer Veranstaltung in einer Turnhalle in der Brückenstraße in Himmelstadt.

Im Rahmen der Karnevalsfeier soll sie dabei bereits auf den mutmaßlichen Täter getroffen sein, der den Angaben der Geschädigten nach ein ihr flüchtig bekannter Mann gewesen sein soll. Nachdem sich beide zunächst auf der Feier aufgehalten hatten, verließen sie gemeinsam die Halle in Richtung Main.

Hierbei sei ihnen ein unbekannter Mann entgegengekommen, der die beiden angesprochen haben soll. Während die 17-Jährige wohl keine Reaktion zeigte, entgegnete ihm der vermeintliche Täter ein "Halt's Maul", ehe alle weiter ihres Weges gingen.

Gegen 20.15 Uhr soll es dann in einem Häuschen unter der Mainbrücke zu dem sexuellen Übergriff gegen den Willen der 17-Jährigen gekommen sein. Während sich die Heranwachsende im Nachgang einer Freundin anvertraute, ehe die Polizei alarmiert wurde, flüchtete der Täter zuvor Richtung Bahnhof und bestieg einen Zug nach Gemünden.

Der flüchtige Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden: