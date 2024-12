06.12.2024 13:36 Blöd gelaufen: Hoteldieb wird geschnappt und trägt DAS bei sich!

Seine Aufenthalte in teuren Hotels soll sich ein 18-Jähriger durch Diebstähle in den Hotels finanziert haben. Bei seiner Festnahme fiel den Polizisten was auf.

Von Frank Christiansen Düsseldorf - Ein mehrfach vorbestrafter Hoteldieb ist in Düsseldorf mit einer gestohlenen Uhr im Wert von 140.000 Euro am Arm erwischt worden. In Düsseldorf wurde ein 18-jähriger Hoteldieb festgenommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Die Uhr habe er den Ermittlungen zufolge zwei Wochen zuvor in einem Luxushotel im Düsseldorfer Hafen erbeutet, berichtete die Polizei. Im Wellnessbereich des Hotels habe er einen 35-jährigen Hotelgast in ein Gespräch verwickelt und dabei den Zahlencode des Spindes erspäht, in den der Gast die Uhr einschloss. Als der aus dem Spa zurückkam, waren Uhr und Unbekannter verschwunden. Polizeimeldungen Diebin klaut Kindern die Nikolaus-Geschenke Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Dieb um einen 18-Jährigen aus Euskirchen handelt, der seine Hotelaufenthalte im Rheinland seit frühester Kindheit durch Diebstähle in diesen Hotels finanziert. Als er zwei Wochen später in einem anderen Hotel in Düsseldorf durch verdächtiges Verhalten auffiel, trug er die teure Uhr am Arm und wurde festgenommen. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft. Seine neue Herberge sei das Gefängnis in Heinsberg.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa