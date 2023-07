Blumen für Mama kaufen: Mädchen (4) spaziert alleine im Supermarkt umher!

Freiburg - Am Mittwochnachmittag fiel den Mitarbeitern eines Freiburger Supermarktes ein Kind auf, das alleine durch die Gänge streifte.

Das vierjährige Mädchen spazierte alleine in einem Supermarkt umher. (Symbolbild) © 123rf/alexandralexey

Das vierjährige Mädchen schob einen Wagen vor sich her. In diesem befand sich rosafarbenes Spielzeug sowie zwei Blumensträuße für ihre Mutter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zuvor war die Vierjährige mit ihrer Oma und Schwester auf einem Spielplatz in der Zelgstraße unterwegs. Gegen 16.30 Uhr nutzte das Mädchen einen unbeobachteten Moment und rannte zu einem nahegelegenen Supermarkt in der Straße "Im Hammer".

Beim Eintreffen der Beamten konnte das Kleinkind lediglich seinen Vornamen nennen. Glücklicherweise meldete sich die aufgebrachte Oma selbst bei der Polizei.