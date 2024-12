Blutige Auseinandersetzung: Jugendlicher attackiert 20-Jährigen

Ein 17-Jähriger wurde nach einem Streit auf einem Parkplatz festgenommen, inzwischen sitzt er in U-Haft. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Passauer Straße in Pocking zum Streit.

Der 17-Jährige soll zunächst auf den 20-Jährigen zugegangen sein und ihn geschubst haben. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 20-Jährige mit einem "spitzen Gegenstand" am Oberkörper verletzt wurde.

Der junge Mann wurde den Angaben zufolge mit zwei Stichwunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit weiterhin behandelt wird.

Erste Ermittlungen der Polizei erhärteten den Verdacht gegen den 17-Jährigen. Er wurde schließlich noch am Samstagabend festgenommen.

Am Sonntag kam er vor den Richter, der einen Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Tötung erließ. Der 17-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt, berichtete die Polizei am Montag.