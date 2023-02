Blutige Messerattacke gegen Mitternacht: Opfer an Rücken und Oberschenkel verletzt

Bad Langensalza - In Bad Langensalza ( Unstrut-Hainich-Kreis ) hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein Messerangriff ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt.

Beide Opfer kamen ins Krankenhaus. Die Polizei versucht derweil, die Geschehnisse aufzuklären. (Symbolfoto) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte, waren vier Personen gegen 0 Uhr in der Gothaer Straße aneinandergeraten.

Die verbalen Streitigkeiten schaukelten sich in der Folge immer weiter hoch und gipfelten in einer tätlichen Konfrontation. Dabei wurde eine Frau schwer am Arm verletzt.

Eine weitere Person wurde mit einem Messer angegriffen und erlitt Verletzungen am Rücken sowie einem Oberschenkel. Beide Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Den Angaben nach sollen sie nicht lebensbedrohlich verletzt sein.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und ermittelt bis in den frühen Morgen hinein. Zwei Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung leiteten die Beamten bereits ein.

Darüber hinaus wurde durch die Auseinandersetzung eine Hausfassade beschädigt. Laut Polizei besteht hier der Verdacht der Sachbeschädigung.