Blutspuren im Treppenhaus: Polizei entdeckt Gewaltverbrechen

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer Leiche in Fürth. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Polizei hat am Dienstag in Fürth in einem Mehrfamilienhaus in der Liegnitzer Straße die Leiche einer Frau gefunden.

Sie sei nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Leiche weise Spuren von stumpfer Gewalt auf. Die Polizei war von Nachbarn verständigt worden, die im Treppenhaus Blutspuren gefunden hatten.

Derweil laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren.