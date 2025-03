21.03.2025 10:30 14.289 Das wird teuer: BMW-Fahrer rauscht mit 123 km/h durch Dresden

In der Leipziger Vorstadt hat am Dienstagabend ein BMW-Fahrer auf sich aufmerksam gemacht. So sehr, dass er plötzlich im Blitzlicht stand.

Von Marcus Scholz

Dresden - In der Leipziger Vorstadt hat am Dienstagabend ein BMW-Fahrer auf sich aufmerksam gemacht. So sehr, dass er plötzlich im Blitzlicht stand. Auf der Hansastraße ist Vorsicht geboten. Geblitzt wird regelmäßig. (Archivbild) © Ove Landgraf Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, machten die Beamten zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr Jagd nach Temposündern auf der Hansastraße. Besagter BMW-Fahrer war im Messzeitraum offenbar mit einem Bleifuß unterwegs - er tappte mit 123 Kilometern pro Stunde in die Radarfalle der Verkehrspolizei - erlaubt ist Tempo 50. Jetzt drohen dem Mann drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von wenigstens 1400 Euro. Bei der Kontrolle in Höhe der Einmündung "Im Kleingartenpark", Fahrtrichtung stadtauswärts, seien insgesamt 432 Fahrzeuge kontrolliert worden. 38 Fahrer wurden von der Polizei geblitzt.

Titelfoto: Ove Landgraf