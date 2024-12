Böller auf Audi gezündet: Mädchen mit Fellkragen im Blickpunkt der Polizei

Eisenach - Einen dummen und gleichzeitig gefährlichen Streich haben sich am Mittwochabend zwei Jugendliche in Eisenach erlaubt.

Die Jugendlichen hatten einen Böller auf dem Dach eines Autos angezündet. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag erklärte, hatten die Teenager sich an einem in der Goethestraße abgestellten Audi vergangen.

Den Angaben nach zündeten sie auf dem Dach des Fahrzeuges einen Feuerwerkskörper an.

Bei den Tätern soll es sich offenbar um zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren handeln. Unter anderem sei ein Mädchen mit dunkler Jacke und Fellkragen unter den zwei Übeltätern gewesen, hieß es. Die Teenager flüchteten anschließend zu Fuß.