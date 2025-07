Böse Überraschung am späten Abend: Seniorin durchlebt Albtraum in eigener Wohnung

In Bonn hat eine 88-Jährige einen regelrechten Albtraum durchlebt, als sie in ihrer eigenen Wohnung auf einen Einbrecher stieß. Dann wurde es brenzlig.

Von Laura Miemczyk

Bonn - In Bonn ist eine 88-Jährige am späten Montagabend in ihrer eigenen Wohnung ausgeraubt worden. Jetzt fahndet die Polizei nach drei Tätern und hofft auf Zeugenhinweise.

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem Raubüberfall eine Fahndung nach den Tätern ein, konnte jedoch keinen Verdächtigen mehr antreffen. (Symbolbild) © 123rf/roshchyn Die betagte Dame war nach Angaben der Beamten daheim in ihrer Wohnung gewesen, als sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen drei bislang unbekannte Täter Zugang zu dem Mehrfamilienhaus an der Rilkestraße in Beuel verschafften und die Wohnungstür der Seniorin aufhebelten. Vermutlich betrat nur einer der Einbrecher die Räumlichkeiten der Dame und durchsuchte diese nach Wertsachen, als er plötzlich auf die Bewohnerin traf. Den Angaben zufolge forderte der Eindringling die Frau dann zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf, hielt sie fest und entwendete ihr unter nicht näher benannten Drohungen mehrere Schmuckstücke, die die Rentnerin getragen hatte. Anschließend verließ er die Wohnung samt des Schmuckes und Bargeld, das er zuvor in der Wohnung der Frau gefunden hatte.

Vermutlich hatte sich nur einer der drei Täter Zugang zur Wohnung der 88-Jährigen verschafft. (Symbolbild) © 123rf/timonko

Bonner Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?