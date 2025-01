Bombendrohung gegen Deutsche Bahn! Bahnhof in Passau geräumt

Passau - Bei der Deutschen Bahn ist am Samstag gegen 17 Uhr eine Bombendrohung eingegangen! Der Bahnhof in Passau wurde geräumt. Zwei ICE-Züge mussten durchsucht werden, einer davon allerdings nicht in Deutschland.

Einem Bundespolizeisprecher zufolge dauerte der Einsatz im Freistaat letztlich rund vier Stunden an, Sprengstoff wurde allerdings nicht gefunden. Am späten Abend konnte Entwarnung gegeben werden.

In Passau war der gesamte Bahnhofsbereich weiträumig abgesperrt. Inzwischen läuft der Bahnverkehr sowohl in Passau als auch in Schärding langsam wieder an. Laut Bahn kommt es allerdings teils noch zu Folgeverspätungen.

Erstmeldung 20.42 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.59 Uhr