Bombendrohung: 800 Schülerinnen und Schüler evakuiert, Einsatz vor Ort läuft

Eschenbach - Große Aufregung in Eschenbach! Zwei Schulen mussten am Freitagvormittag von der Polizei komplett geräumt werden. Auslöser ist eine Bombendrohung, die beim Gymnasium der Stadt per E-Mail eingegangen war.

Der betroffene Bereich im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde abgesperrt, die Ermittlungen vor Ort laufen bereits auf Hochtouren. "Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort", erklärte eine Polizeisprecherin zur Lage. Alles werde von den Beamten zeitnah großräumig abgesucht.

An die Eltern richtete die Sprecherin die dringende Bitte, nicht zur Schule zu fahren: "Die Jugendlichen sind alle in Sicherheit aktuell, und wenn jetzt die ganzen Eltern ankommen, um die Schüler abzuholen - was gerade sowieso nicht geht, weil der Bereich abgesperrt ist - dann behindern sie am Ende noch den Einsatz oder die Einsatzkräfte."

Erstmeldung: 12.07 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12.21 Uhr