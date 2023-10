28.10.2023 13:16 712 Bombendrohung in Görlitz: Täter stellt sich von selbst!

Nach einer Bombendrohung in einem Einkaufsladen in Görlitz stellte sich der Täter am Samstagvormittag von selbst.

Von Malte Kurtz

Görlitz - Nach einer Bombendrohung in einem Görlitzer Einkaufsladen stellte sich der Täter am Samstagvormittag von selbst. Die Polizei evakuierte am Freitagabend aufgrund einer Bombendrohung einen Einkaufsmarkt in Görlitz. (Symbolbild) © Norbert Neumann Am Freitagabend wurde dem Marktleiter des Geschäfts auf der Reichenbacher Straße gegen 21.58 Uhr per Telefon eine Bombenexplosion angedroht, gab die Polizeidirektion Görlitz am Samstagmittag bekannt. Der Laden sowie angrenzende Wohnungen wurden daraufhin evakuiert und die Polizei durchsuchte die Räumlichkeiten mithilfe eines Sprengstoffspürhundes. 13 Anwohner mussten unterdessen in einem bereitgestellten Reisebus ausharren. Gegen 4.20 Uhr war die Gefahr schließlich gebannt: Die Einsatzkräfte konnten keine explosiven Stoffe auffinden. Polizeimeldungen Schock für Autofahrer: Eine Person blockiert die Straße, eine andere greift den Wagen an Am nächsten Tag gegen 10 Uhr stellte sich der Täter (28) schließlich von selbst auf dem Polizeirevier und gab an, hinter der Bombendrohung zu stecken. Gegen den 28-jährigen Deutschen wird nun ermittelt.

Titelfoto: Norbert Neumann