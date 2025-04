Gewaltverbrechen in Nürnberg: Mann tot in Wohnung aufgefunden, Frau schwer verletzt

Nürnberg - In einer Wohnung in der Nürnberger Wiesenstraße ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann durch eine Gewalttat ums Leben gekommen.

In der Nürnberger Wiesenstraße sind seit dem frühen Mittwochmorgen Polizei und Spurensicherung im Einsatz. © NEWS5 / David Oßwald

Eine Polizeistreife entdeckte daraufhin die Leiche des Mannes und die Frau, die sich laut Petzold "in akut lebensbedrohlichem Zustand" befindet. Sie werde jetzt in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort wurden die Verletzungen an beiden Opfern durch "massive Gewalteinwirkung" verursacht. "Wir haben inzwischen einen Gegenstand in der Wohnung gefunden, der möglicherweise in Verbindung mit dem Fall zu bringen ist", so Petzold.

Allerdings möchte man sich bis zur eindeutigen Klärung mit weiteren Details zurückhalten, um keine falschen oder unsicheren Informationen zu verbreiten.

Die konkreten Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Man geht derzeit davon aus, dass es sich beim Tatort um die Wohnung eines der beiden Opfer handelt. Dies müsse jedoch noch abschließend geprüft werden.

Der Tatort wurde von Polizeibeamten "großräumig abgesperrt". Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.