Wegen drei Donuts: Polizei fahndet nach Supermarkt-Schläger!

Bonn - Im Streit um drei Donuts hat ein Mann in einem Bonner Discounter plötzlich auf seinen Kontrahenten eingeschlagen. Weil er nach der Tat Ende August nach wie vor flüchtig ist, fahndet nun die Polizei mit Fotos nach dem brutalen Schläger.

Nach diesem brutalen Supermarkt-Schläger fahndet aktuell die Polizei Bonn. © Bildmontage: Polizei Bonn

Abgespielt hatte sich der Fall am frühen Abend des 30. August in einer Aldi-Filiale in der Bonner Nordstadt. Dabei stritten sich der Täter und sein späteres Opfer zunächst verbal um die Tüte mit den drei Schmalzkringeln.

Diese hatte der Angreifer kurz zuvor einfach aus dem Wagen des Mannes gestohlen. Nachdem beide sich zunächst verbal angegangen hatten, flogen plötzlich die Fäuste. Der Täter schlug mehrfach auf den anderen Kunden ein und trat nach ihm. Dabei wurde der Angegriffene leicht verletzt.

Eine Überwachungskamera filmte das Geschehen. Anschließend flüchtete der Dieb unerkannt mit seiner süßen Beute.

Er soll in Begleitung zweier kleiner Kinder gewesen sein. Vom Tatort entfernt hatten sich die drei mit einem dunklen VW Polo, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat den Mann, der auf den Fotos zu sehen ist, gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?